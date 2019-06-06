الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج تدين أحداث العنف بالخرطوم

أصدرت مجموعة الترويكا التي تضم الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا والنرويج بياناً دانت من خلاله أحداث العنف الأخيرة التي وقعت مؤخراً في الخرطوم.
وأشارت المجموعة في بيان نشرته الخارجية البريطانية إلى أن "الترويكا تدين الهجمات العنيفة التي وقعت في السودان يوم 3 حزيران، والتي أدّت إلى مقتل وإصابة العديد من المتظاهرين السلميين المدنيين".
كما رحبت الترويكا بالبيان الصادر عن رئيس الاتحاد الأفريقي، وأعربت عن تأييدها للدور المهم للاتحاد في تسوية الأزمة في السودان، بما في ذلك مطالبته بنقل السلطة فوراً لحكومة مدنية.
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