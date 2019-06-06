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الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج تدين أحداث العنف بالخرطوم

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أصدرت مجموعة الترويكا التي تضم ​الولايات المتحدة الأميركية​ و​بريطانيا​ و​النرويج​ بياناً دانت من خلاله أحداث ​العنف​ الأخيرة التي وقعت مؤخراً في ​الخرطوم​.

وأشارت المجموعة في بيان نشرته ​الخارجية البريطانية​ إلى أن "الترويكا تدين الهجمات العنيفة التي وقعت في ​السودان​ يوم 3 حزيران، والتي أدّت إلى مقتل وإصابة العديد من المتظاهرين السلميين المدنيين".

كما رحبت الترويكا بالبيان الصادر عن رئيس ​الاتحاد الأفريقي​، وأعربت عن تأييدها للدور المهم للاتحاد في تسوية الأزمة في السودان، بما في ذلك مطالبته بنقل السلطة فوراً ل​حكومة​ مدنية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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