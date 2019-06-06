الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج تدين أحداث العنف بالخرطوم

أصدرت مجموعة الترويكا التي تضم ​الولايات المتحدة الأميركية​ و​بريطانيا​ و​النرويج​ بياناً دانت من خلاله أحداث ​العنف​ الأخيرة التي وقعت مؤخراً في ​الخرطوم​.

وأشارت المجموعة في بيان نشرته ​الخارجية البريطانية​ إلى أن "الترويكا تدين الهجمات العنيفة التي وقعت في ​السودان​ يوم 3 حزيران، والتي أدّت إلى مقتل وإصابة العديد من المتظاهرين السلميين المدنيين".

كما رحبت الترويكا بالبيان الصادر عن رئيس ​الاتحاد الأفريقي​، وأعربت عن تأييدها للدور المهم للاتحاد في تسوية الأزمة في السودان، بما في ذلك مطالبته بنقل السلطة فوراً ل​حكومة​ مدنية.