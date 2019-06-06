وزير الإقتصاد الفرنسي: رينو سترفع دعوى قضائية بحق كارلوس غصن

أعلن وزير ​الاقتصاد​ الفرنسي ​برونو لومير​أن مجموعة رينو التي تمتلك ​الدولة​ نسبة 15 في المئة منها، سترفع ​دعوى قضائية​ تتعلق بنفقات مشبوهة بقيمة 11 مليون يورو بحق مديرها التنفيذي السابق ​كارلوس غصن​، مشيرا الى أن "الدولة ستضع كل العناصر التي تملكها أمام ​القضاء​".

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