الولايات المتحدة تدعو مواطنيها في السودان للحذر والاستعداد للمغادرة

دعت الولايات المتحدة مواطنيها في السودان إلى توخّي "الحذر الشديد" والاستعداد لمغادرة البلاد.

كانت الولايات المتحدة قد حذرت مواطنيها في أبريل من السفر غير الضروري الى السودان وأمرت بمغادرة جميع موظفي سفارتها غير الأساسيين.

وفي تحديث لتوجيهاتها المتعلقة بالسفر إلى السودان، قالت الولايات المتحدة الخميس إن السفارة مغلقة أمام الجمهور وإن المواطنين الأميركيين الذين ما زالوا موجودين هناك يجب أن "يضعوا خططاً لمغادرة السودان".

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ودعت وزارة الخارجية الأميركية مواطنيها في السودان إلى التزام منازلهم "أو الاحتماء في أيّ مكان آمن آخَر"، حاضّة إيّاهم على "توَخّي الحيطة والحذر إذا اضطرّوا إلى الخروج".