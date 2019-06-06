السعودية تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي على نقطة أمنية في مدينة العريش بمصر

أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للهجوم الإرهابي على نقطة تفتيش أمنية في مدينة العريش بمصر، أدى إلى سقوط قتلى من عناصر الأمن.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن المصدر قدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب المصري الشقيق، مؤكداً تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب جمهورية مصر العربية الشقيقة في جهودها لمكافحة الإرهاب والتطرف.

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