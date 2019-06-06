اخبار العالم

السعودية تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي على نقطة أمنية في مدينة العريش بمصر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للهجوم الإرهابي على نقطة تفتيش أمنية في مدينة العريش بمصر، أدى إلى سقوط قتلى من عناصر الأمن.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن المصدر قدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب المصري الشقيق، مؤكداً تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب جمهورية مصر العربية الشقيقة في جهودها لمكافحة الإرهاب والتطرف.

اقرأ أيضاً: استشهاد 8 شرطيين ومقتل 5 مسلحين بهجوم في سيناء

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي على نقطة أمنية في مدينة العريش بمصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا