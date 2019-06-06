أجواء استثنائية للعيد في “حومة” بطنجة… فطور جماعي للجيران وتكريم لأستاذ الحي -فيديو

فيديو: يونس الميموني

اختار سكان حي بنكيران بطنجة، مناسبة عيد الفطر، لتكريم أستاذهم الذي علمهم أبجديات الحروف الأولى، عرفانا له بمساهمته في تكوين أبناء المنطقة.

ووصف الأستاذ المكرم هذه المبادرة بالمتميزة، وقال أنها تبرهن على احترام المغاربة لأساتذتهم وإعطائهم مكانة متميزة داخل المجتمع، مشيرا إلى أنه تفاجئ بهذا التكريم، قبل أن يسلم أبناء الحي له شهادة تقديرية اعترافا بمساهمته في نقل المعرفة ومساعدتهم في تعلم أبجديات القراءة والكتابة.

Advertisements

واعتبر أحد أبناء الحي أن عيد الفطر كان مناسبة معتبرة لتكريم الأستاذ، خصوصا وأن ساكنة المنطقة يلتئمون بجوار الحي بعد صلاة العيد لمصافحة ومعانقة بعضهم البعض.