فيديو: يونس الميموني
اختار سكان حي بنكيران بطنجة، مناسبة عيد الفطر، لتكريم أستاذهم الذي علمهم أبجديات الحروف الأولى، عرفانا له بمساهمته في تكوين أبناء المنطقة.
ووصف الأستاذ المكرم هذه المبادرة بالمتميزة، وقال أنها تبرهن على احترام المغاربة لأساتذتهم وإعطائهم مكانة متميزة داخل المجتمع، مشيرا إلى أنه تفاجئ بهذا التكريم، قبل أن يسلم أبناء الحي له شهادة تقديرية اعترافا بمساهمته في نقل المعرفة ومساعدتهم في تعلم أبجديات القراءة والكتابة.
واعتبر أحد أبناء الحي أن عيد الفطر كان مناسبة معتبرة لتكريم الأستاذ، خصوصا وأن ساكنة المنطقة يلتئمون بجوار الحي بعد صلاة العيد لمصافحة ومعانقة بعضهم البعض.
كانت هذه تفاصيل خبر أجواء استثنائية للعيد في “حومة” بطنجة… فطور جماعي للجيران وتكريم لأستاذ الحي -فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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