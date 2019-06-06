بومبيو يهاجم المعارضة الفنزويليّة: لا يمكن توحيدهم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عبّر وزير الخارجيّة الأميركي، مايك بومبيو، عن قلقه، مؤخرًا، حيال الانقسامات بصفوف المعارضة الفنزويلية، والتي قد تصب بنظره بمصلحة الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، وفق ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، اليوم، الأربعاء.

وقال بومبيو، خلال اجتماع مغلق الأسبوع الماضي بنيويورك، إنّ "الإبقاء على المعارضة موحّدة، يبدو أمرًا بمنتهى الصعوبة" بحسب تسجيل حصلت عليه الصحيفة.

وأعلن رئيس الجمعيّة الوطنيّة الفنزويليّة، خوان غوايدو، نفسه في كانون الثاني/يناير، رئيسًا بالوكالة للبلاد، وأيّدته بذلك نحو 50 دولة بينها الولايات المتحدة، وتقول المعارضة إنّ الانتخابات الرئاسيّة التي جرت في أيار/مايو 2018 وسمحت لمادورو بالبقاء في السُلطة، "مزوّرة".

وتابع بومبيو "ما إن يرحل مادورو، فإنّ الجميع سيرفعون أياديهم ويقولون ’اختاروني أنا، أنا الرئيس القادم لفنزويلا’"، وأضاف "سيكون هناك أكثر من 40 شخصًا يدّعون أنهم خليفة مادورو".

وبحسب وزير الخارجيّة الأميركي، فإنّ هذه الانقسامات بصفوف المعارضة تفسّر السبب وراء فشل المحاولة الانقلابيّة، التي قادها غوايدو في 30 نيسان/ أبريل المنصرم.

وردّ الرجُل الثاني في النظام الفنزويلي، ديوسدادو كابيلو، في وقت لاحق على بومبيو، قائلًا "إذا كُنتَ لم تنجح بتوحيد المعارضة الفنزويليّة منذ كُنتَ مديرًا لوكالة الاستخبارات المركزيّة الأميركيّة، ومع كلّ ما امتلكت من قوّة، فإنّك يجب أن تقوم بالتشكيك في نفسِك، لأنك تُبرهن أنّك عاجزٌ بدرجة كبيرة".

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والشهر الماضي، وجه مادورو، اتهامات للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ومستشاره للأمن القومي، جون بولتون، بتنسيق كافة عمليات المحاولة الانقلابية التي تعرضت لها بلاده، نهاية نيسان الماضي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس الفنزويلي، خلال مشاركته في فعالية بأحد الشوارع القريبة من القصر الرئاسي بالعاصمة كاراكاس، للاحتفال باليوم العالمي للعمال.

وقال مادورو في كلمته "صحيفة أوروبية كتبت إن ترامب ومستشاره جون بولتون قاما بتنسيق كافة عمليات الانقلاب العسكري. فهذه المحاولة الانقلابية تمت إدارتها من قبل البيت الأبيض، وبولتون".

وشدّد على أن الشعب الفنزويلي "قادر على التضحية بنفسه من أجل حماية وطنه وثورته ضد من حاولوا الانقلاب على الرئيس هوغو تشافيز من قبل، ولم يفلحوا، وها هم يحاولون الكرة مجددًا معي ولم يفلحوا".

وفي إشارة إلى غوايدو، قال مادورو "وها نحن قد ألحقنا الهزيمة بأحد اليمينيين المتآمرين، وهو حاليا يتنقل من سفارة لأخرى، إذ أنهم مطلوبون للعدالة، وعاجلًا أم آجلًا سيخضعون للحساب لدفع ثمن خيانتهم وثمن ما ارتكبوه من جرائم".