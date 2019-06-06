حالة الطقس: أجواء صيفية مشمسة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لا يطرأ، اليوم، الخميس، تغير ملموس على درجات الحرارة بحيث تبقى حول معدلاتها السنوية العامة لشهر حزيران، ويسود جو صيفي حار نسبي في ساعات النهار ومنعش ولطيف في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر. وتكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

بينما يطرأ، غدًا، الجمعة، انخفاض طفيف للغاية على درجات الحرارة ويكون الطقس صيفيًا عاديا في ثالث أيام عيد الفطر السعيد. وحارًا نسبيًا وقت الظهيرة ومنعش ولطيف في بقية الأوقات، في حين تسود الأغوار أجواء صيفيّة حارّة للغاية، وتكون الرياح غربيّة إلى شمالية غربية.

وبعد غدٍ، الجمعة، يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة ليسود جو صيفي شديد الاعتدال في ساعات النهار في كافة أرجاء البلاد، ما عدا مناطق الأغوار التي ستشهد جوًا حارًا إلى شديد الحرارة والمناطق السهلية التي ستشهد جوًا حارًا نسبيًا وقت الظهيرة تحديدًا، بينما تكون الأجواء ليلًا منعشة جدًا ومائلة للبرودة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.