"العسكري السوداني": جهات مغرضة تشن حملة إعلامية ضد "الدعم السريع"

أكد المجلس العسكري الانتقالي في السودان أن قوات الدعم السريع تتعرض لحملة إعلامية سلبية تشنها جهات مغرضة.

وأشار المجلس في بيان، مساء أمس، إلى أن "الأيام الماضية شهدت حملة إعلامية تقوم بها جهات مغرضة تتهم قوات الدعم السريع بجرائم هي بريئة منها".

وأوضح البيان أن "بعض المجرمين ينتحلون شخصيات جنود قوات الدعم السريع بارتداء زيهم الرسمي، ثم يرتكبوا جرائم لتشويه سمعة هذه القوات".

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وشدد المجلس العسكري الانتقالي على أن "قوات الدعم السريع منذ إنشائها، تدافع عن أرض السودان وهي جزء أصيل من القوات المسلحة السودانية".

ونوَّه البيان بدور قوات الدعم السريع في الانحياز لمطالب الشعب السوداني وإرادته الحرة، رافضة أوامر النظام السابق الرامية إلى فض المعتصمين بالقوة.

وختم البيان بأن قوات الدعم السريع ستظل "قوية منيعة أبداً تساند الثورة (الشعبية السودانية) وتعض على إنجازاتها وتتمسك بمبادئها وتحافظ على الأمن، وتتصدى لكل محاولات الفوضى والنهب والاحتيال وتفتح المتاريس وتزرع الطمأنة في قلوب المواطنين وتعين على فضائل الخير وقيم السودانيين السمحة ضمن قوات المنظومة الأمنية".