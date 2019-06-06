شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: احتمال التحرك العسكري ضد إيران "وارد دائما" والان مع التفاصيل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إنه مستعد للحديث مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، إلا أن احتمال التحرك العسكري ضد طهران "وارد دائما".

وأضاف ترامب في حديث لتلفزيون "آي.تي.في" البريطاني، "إيران كانت مكانا عدوانيا جدا عندما وصل النظام الحالي للسلطة... كانت الدولة الإرهابية الأولى في العالم آنذاك وربما لا تزال اليوم".

وأجاب ردا على سؤال عما إذا كان يعتقد أنه بحاجة لاتخاذ عمل عسكري "الاحتمال وارد دائما. هل أريد ذلك؟ لا. أفضل ألا يحدث ذلك ولكن هناك احتمالا واردا دائما".

وحول ما إذا كان مستعدا للحديث مع روحاني قال "نعم بالطبع. أفضل التحاور دائما".