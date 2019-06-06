شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي: إسقاط طائرة تركية بدون طيار بمطار معيتيقة والان مع التفاصيل

أعلن الجيش الليبي، الخميس، تدمير طائرة بدون طيار تركية داخل مطار معيتيقة بعد إغارتها على قوات تابعة له.

وأكد المركز الإعلامي للجيش الليبي، في بيان، أن مقاتلات سلاح الجو لاحقت الطائرة التركية المسيرة بعد محاولتها الإغارة على القوات بالمحاور.

وأشار إلى أن القوات تمكنت من تدمير الطائرة التركية المسيرة أثناء محاولتها الهبوط بمدرج قاعدة معيتيقة الذي انطلقت منه.

من جانبه أكد مطار معيتيقة الدولي أن القصف الجوي بعيد عن مهبط الطائرات المدنية وأن عملية التشغيل تسير بشكل طبيعي.

يذكر أن قاعدة معيتيقة هي في الأصل قاعدة عسكرية تم تحويل جزء منها إلى مطار مدني بعد تدمير مليشيات الصمود للإرهابي المطلوب دوليا صلاح بادي لمطار طرابلس الدولي عام 2014 ضمن عمليات انقلاب فجر ليبيا.

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وتساند تركيا مليشيات حكومة الوفاق بطرابلس، في محاولة لصد تقدم الجيش الليبي منذ إطلاقه عملية طوفان الكرامة لتحرير العاصمة طرابلس من المليشيات الإجرامية والجماعات الإرهابية.

ووعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 29 أبريل/نيسان الماضي رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج بتسخير كل إمكاناته لدعم المليشيات.

وأرسلت تركيا 16 مايو/أيار الماضي طائرة تركية طراز "Antonov" محملة بطائرات بدون طيار.

كما أرسلت في 18 من الشهر نفسه سفينة "أمازون" التركية محملة بـ40 مدرعة من نوع "كيربي"، إضافة إلى إرهابيين قادمين من إدلب.

وفي تورط سافر أرسلت تركيا 29 من الشهر ذاته طائرة شحن تركية من طراز c130 إلى مطار مصراتة على متنها خبراء أتراك لتدريب المليشيات إضافة إلى غرفة عمليات متكاملة.