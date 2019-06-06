شكرا لقرائتكم خبر عن بدعم إماراتي .. تواصل أعمال ترميم مستشفى المظفر بتعز والان مع التفاصيل

نفذ عدد من مسؤولي الصحة في محافظة تعز زيارة تفقدية إلى مستشفى المظفر ، للإطلاع على سير أعمال الترميم والتأهيل التي تجري بدعم من دولة الامارات الشقيقة وإشراف ومتابعة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ، وذلك كأستجابة بعد توقف المستشفى عن تقديم خدماته جراء احتراق وتلف ودمار اجزاء واسعة منه في الأحداث التي شهدتها المدينة في الفترة السابقة. وقام بالزيارة كلا من د/إيلان عبدالحق وكيل الصحة و د/ عبدالرحيم السامعي مدير عام مكتب الصحة ، ورئيس هيئة مستشفى الثورة د/أحمد أنعم .

وخلال الزيارة قالت الدكتورة إيلان عبدالحق وكيل الصحة بالمحافظةأنها كانت هدية رائعة من اشقائنا الإماراتيين وبأسمي واسم أبناء تعز اشكرهم ونشكر الهلال الاحمر الاماراتي الجهة المنفذة للمشروع .

وأضافت أن عملية الترميم والتأهيل شملت جميع أقسام المستشفى وإصلاح شبكة الكهرباء بالكامل ودعم بالمولدات و انظمة الطاقه الشمسية.

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وأكدت أن المرحلة التالية ستكون مرحلة تجهيز المستشفى بكافة الاجهزة والمعدات الطبية التي ستكون كفيلة بعلاج واستقبال المواطنين .

من جانبة أكد مدير عام مكتب الصحة الدكتور عبدالرحيم السامعي أن دولة الإمارات الشقيقة شريك اساسي في الحرب التي يخوضها ابناء الشعب اليمني ضد الميلشيات الانقلابية ، معبرا عن سعادته بالاعمال العظيمة التي تمثلت بأعادة تأهيل مستشفى المظفر وأفضل مما كان عليه سابقا.

وأشار أن هذه اللفتة الكريمة ليست الأولى وهلال الإمارات كان ومازال أول المستجيبين للمناشدات التي اطلقها ابناء المدينة القديمة بتعز وغيرها .