الان تتابع الجيش الليبي يسقط طائرة تركية في مدرج مطار معيتيقة الدولي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل طرابلس -الخليج 365:
أعلنت غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، أنها استهدفت طائرة تركية مسيّرة وأسقطتها في مدرج مطار معيتيقة.
وأضافت الغرفة أن “القوات قامت بتدميرها (الطائرة) أثناء هبوطها في المدرج الذي خرجت منه بقاعدة معيتيقة”، حسبما نقل موقع أخبار ليبيا صباح اليوم الخميس.
وتابعت أن الطائرة “شنت غارات على أحد تمركزات القوات”.ونقل الموقع عن مجموعة عمليات المنطقة الغربية أن “هدف الضربة الجوية الدقيقة التي استهدفت هدفا عسكريا في مطار معيتيقة بعد تحذيرات متكررة، هو تحييد هذا المطار تماماً عن الأعمال العسكرية بما يكفل استمرار عمله كمرفق مدني لأهالي العاصمة والمناطق المحيطة”.
ولم يرد تعليق من الجانب التركي حتى الساعة 0130 بتوقيت جرينتش.
وكان مصدر بحكومة الوفاق الوطني الليبية قد أعلن اليوم الخميس عن تعرض مطار معيتيقة الدولي للقصف.
وذكرت عملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق أن قصف مطار معيتيقة جاء في الوقت الذي تم فيه فتح فيه جسر جوي بين طرابلس وغات لنقل المساعدات والمعونات الطارئة في غات، حسب المصدر نفسه.
وأوضحت عملية بركان الغضب، أن “القصف الجوي قد يؤخر عمليات تجهيز المعونات و شحنها جوا إلى غات”.
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