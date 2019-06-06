أظهرت صور لإحدى المزارع فى مدينة الموصل العراقية، قيام مجهولين بوضع "عدسة مكبرة" بين المحاصيل، فى محاولة لإشعال النيران فى المحاصيل الزراعية، وذلك حسب ما نقلته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، عن قناة "السومرية نيوز".
وأكد ناشطو مواقع التواصل الاجتماعى، أن "العدسة المكبرة تعكس أشعة الشمس وتحولها إلى شرارة ما يسبب اندلاع الحرائق فى المحاصيل"، وأضاف النشطاء أن "السبب فى ذلك، هو محاولة إبعاد الشبهات عن القائمين على حرق المحاصيل، وعدم رؤيتهم من قبل المزارعين أو القوات الأمنية".
من جهتها، أعلنت مديرية الدفاع المدنى العراقية، أن 219 حريقًا اندلعت فى المحاصيل الزراعية خلال 25 يومًا، من تاريخ 8 مايو الماضى وحتى يوم الأحد الماضى.
كانت هذه تفاصيل خبر العراق يكشف تفاصيل لغز 219 حريقا فى المحاصيل الزراعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.