سأل رئيس "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" ​وليد جنبلاط​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي: "كيف يمكن الاحتفال بمناسبة الانزال في الـNormandy بعد خمسة وسبعين عاما لتحرير ​اوروبا​ من الفاشية دون دعوة الروس ودون تحية للجنود الجزائريين والمغاربة الذين ساهموا بشكل اساسي في النصر؟".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط: كيف يمكن الاحتفال بمناسبة الانزال في الـNormandy دون دعوة الروس؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.