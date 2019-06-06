أبي اللمع قدم التعازي بشهداء اعتداء طرابلس باسم جعجع

قدم عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ماجد ​ادي أبي اللمع​ واجب العزاء باسم رئيس حزب "القوات اللبنانية" ​سمير جعجع​، الى أهالي الشهداء النقيب الشهيد ​حسن علي​ فرحات في ​برعشيت​ – ​بنت جبيل، الرقيب في ​قوى الأمن الداخلي​ جوني خليل في مسقط رأسه في ​العيشية​، والرتيب في ​الجيش اللبناني​ إبراهيم صالح في ​رويسات الجديدة​ – ​المتن​.

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