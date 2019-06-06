المرصد السوري: مقتل عشرة مدنيين في قصف لقوات النظام على شمال غرب سوريا

أعلن "​المرصد السوري لحقوق الإنسان​" أنّ "طائرات ​النظام السوري​ الحربية استهدفت دراجة آلية يستقلّها رجل وزوجته وطفلهما في منطقة جامع سعد بمدينة ​معرة النعمان​ في ​ريف إدلب الجنوبي​، ما أدّى إلى مقتل الزوجة وطفلها وطفلتها وإصابة الرجل". وأوضح أنّ "بذلك، يكون قد ارتفع إلى 10 عدد القتلى المدنيين الّذين قضوا اليوم ضمن منطقة "خفض التصعيد"، وهم 6 مواطنين بينهم طفلان ومواطنة، نتيجة غارات نفّذتها طائرات النظام الحربية في بلدة كفرعويد بريف إدلب الجنوبي، ومواطنة نتيجة قصف مدفعي من قبل قوات النظام طال مناطق في بلدة مورك ب​ريف حماة​ الشمالي، ومواطنة واثنين من أطفالها جراء قصف جوي من طائرات النظام الحربية على معرة النعمان".

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