مسؤول أممي: الصومال يواجه مجاعة بسبب إحدى أسوأ موجات الجفاف منذ عقود

حذّر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة مارك لووكوك من أنّ الصومال يواجه مجاعة بسبب إحدى أسوأ موجات الجفاف التي تشهدها البلاد منذ عقود.
ولفت لووكوك إلى انّ "ما كانَ متوقعاً أن يكون موسم أمطار عاديًا في الصومال هو حاليًا أحد المواسم الأكثر جفافا منذ أكثر من 35 عاما". وأوضح في بيان أن الجفاف في الصومال ازداد بوتيرة أسرع من السابق في العقد الأخير.
وقال لووكوك إن "جماعات ضعيفة أصلا بسبب مواسم الجفاف السابقة تواجه مجددا مجاعة وشحًا في المياه وهي عرضة لخطر أمراض معدية مميتة"، مؤكّدًا أنّ "وكالات الإغاثة في الصومال تعمل فوق طاقتها وتعاني نقصا حادا في التمويل".
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