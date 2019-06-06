أكّد القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي بالرد على أن "قواتنا المسلحة جاهزة للرد بقوة على أي حماقة يرتكبها العدو تجاه إيران"، مشددًا على "أننا سنجعل العدو يندم حال مهاجمته لنا. لا نتمنى الحرب لكن إذا وقعت سنجعل العدو يندم عليها".
من جهته، لفت نائب قائد الجيش الإيراني لشؤون التنسيق الأميرال حبيب الله سياري إلى "أننا لن نسمح لأي قوة بالاقتراب من حدودنا البحرية"، معتبرًا أن "وجود القوات الأميركية في المنطقة يؤجج التوتر فيها"، مضيفًا: "الأميركيون لم يقتربوا من حدودنا البحرية منذ 40 عامًا ولن نسمح لهم بذلك".
وتابع سياري متطرقًا إلى احتمال خوض مفاوضات مع الولايات المتحدة: "عروض الأميركيين بالتفاوض لن تخدعنا ولسنا بحاجة إلى الحوار مع واشنطن".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإيراني: أميركا ستندم إذا هاجمتنا ولن نسمح بالاقتراب من حدودنا البحرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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