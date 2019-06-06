الخليج: اهداف زيارة الرئيس الصيني لروسيا تتجاوز الاحتفال بذكرى معينة

أشارت صحيفة "الخليج" الاماراتية الى أن "زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج الى ​روسيا​ التي بدأت أمس وتستمر ليومين تمثل علامة فارقة في العلاقات بين البلدين"، مضيفة: "صحيح أنها ليست الأولى للرئيس الصيني، فقد زار روسيا العام الماضي وشارك في حضور المنتدى الاقتصادي في فلاديفوستوك، لكن للزيارة الحالية أهمية خاصة، فهي "زيارة دولة"، وتأتي في وقت يتعرض فيه البلدان لحرب اقتصادية شرسة من جانب ​الإدارة الأميركية​، ومحاولة كبح جماحهما عسكريا من خلال ​مناورات​ على مقربة من حدودهما البرية ومياههما الإقليمية في البحر الأسود و​بحر الصين الجنوبي​، عدا عن نشر أنظمة صاروخية متطورة على مقربة من تخومهما في ​كوريا الجنوبية​ و​اليابان​ ​صواريخ ثاد​، وفي دول ​أوروبا​ الشرقية أو الدرع الصاروخية".

وأضافت: "لا تخفي ​الولايات المتحدة​ مناصبتها العداء للدولتين، فقد أعلنت صراحة في "استراتيجية الأمن القومي" التي كشف عنها الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ عام 2017 أن روسيا والصين تشكلان تحدياً للولايات المتحدة، وأنها تدخل معهما عصراً جديداً من التنافس، وأن البلدين يسعيان إلى تحدي نفوذ الولايات المتحدة في ​العالم​ وقيمها"، مشيرة الى أن "الصين وروسيا انتقدتا ذهنية ​الحرب الباردة​ والطابع الإمبريالي للاستراتيجية، ومحاولة عدم التخلي عن الأحادية القطبية".

ورأت أن "الولايات المتحدة تسعى للبقاء في موقع السيادة العالمية، وترفض أي شراكة عالمية على قدم المساواة مع الدول الأخرى حتى الحليفة لها، لذلك هي توسع من إطار قوس الأزمات في العالم من خلال التدخل في شؤون الدول الأخرى، وخلق الأزمات معها وفرض ​عقوبات​ عليها، كما الحال في كوبا وفنزويلا والمكسيك وأوروبا وروسيا والصين و​كوريا الشمالية​"، معتبرة أن "زيارة الرئيس الصيني الى روسيا تأتي على كل هذه الخلفية لتأكيد العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، ومناقشة سبل مواجهة التهديدات التي تواجههما جراء ​السياسة​ الأميركية المعادية"، مشيرة الى أن "المتابعين يجمعون لمسيرة العلاقات الروسية الصينية أن البلدين يشعران بالقلق من السياسة الأميركية الهجومية التي تستهدفهما، وأن الهدف الأساسي لزيارة الرئيس الصيني هو ضخ الزخم في الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين على كل المستويات، وهذا ما أكده شي جين بينج عشية زيارته إلى موسكو في مقابلة مع وكالة "تاس" وصحيفة "روسيسكايا جازيتا" بأن "علاقات الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين روسيا والصين وصلت إلى مستوى غير مسبوق"، مشيرة الى أنه "أوضح أن التعاون الثنائي متعدد الأوجه يتميز بأهمية استراتيجية، ويعتبر عاملاً إيجابياً قوياً في ظل الأوضاع الصعبة على الساحة الدولية وأعاد شي إلى الأذهان أن التبادل التجاري بين روسيا والصين حطم العام الماضي الأرقام القياسية وتجاوز ال 100 مليار دولار"، معتبرة أن "اختزال معنى الزيارة واهدافها يكمن بما ذكره مدير معهد ​الشرق الأقصى​ التابع لأكاديمية العلوم الروسية سيرجي لوزيانين بقوله إن البلدين يعتزان باستقلالهما، ويسعيان جاهدين لإقامة نظام لا يقوم على هيمنة الولايات المتحدة"، معتبرة أن "الرئيس الصيني يلبي دعوة نظيره الروسي للاحتفال بالذكرى السبعين لإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين، لكن أهداف الزيارة تتجاوز ذلك بكثير".