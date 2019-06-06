الأمم المتحدة تعلن إجلاء جزء من موظفيها من السودان

قررت الأمم المتحدة إجلاء جزء من موظفيها من السودان على خلفية تصاعد العنف في البلاد، بعد مقتل أكثر من مئة وإصابة المئات في فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم.
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