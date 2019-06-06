ترامب: المكسيك تريد إبرام اتفاق حول الهجرة لتفادي الرسوم الجمركية الأميركية

لفت الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ إلى أنّ "​المكسيك​ تريد إبرام اتفاق حول ​الهجرة​"، بغرض تفادي الرسوم الجمركية الأميركية"، في حين تفرض الإدارة الاميركية شروطها قبل ساعات من مفاوضات مهمّة بين البلدين.

وركّز على أنّه "إذا لم توقف المكسيك ​المهاجرين​ و"​المخدرات​" التّي تصل عبر الحدود الجنوبية للولايات المتحدة الأميركية، فلا يمكن أن نتوصّل إلى اتفاق، الأمر بهذه البساطة".

وينوي ترامب فرض رسوم بنسبة 5 بالمئة على الواردات من المكسيك بداية من الاثنين.

ومن المقرّر أن يلتقي وزير خارجية المكسيك مرشيلو ابرار، في واشنطن، نظيره الأميركي ​مايك بومبيو​ ونائب الرئيس ​مايك بنس​ لتفادي العقوبات التجارية.