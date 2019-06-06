ترامب: المكسيك تريد إبرام اتفاق حول الهجرة لتفادي الرسوم الجمركية الأميركية

لفت الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أنّ "المكسيك تريد إبرام اتفاق حول الهجرة"، بغرض تفادي الرسوم الجمركية الأميركية"، في حين تفرض الإدارة الاميركية شروطها قبل ساعات من مفاوضات مهمّة بين البلدين.
وركّز على أنّه "إذا لم توقف المكسيك المهاجرين و"المخدرات" التّي تصل عبر الحدود الجنوبية للولايات المتحدة الأميركية، فلا يمكن أن نتوصّل إلى اتفاق، الأمر بهذه البساطة".
وينوي ترامب فرض رسوم بنسبة 5 بالمئة على الواردات من المكسيك بداية من الاثنين.
ومن المقرّر أن يلتقي وزير خارجية المكسيك مرشيلو ابرار، في واشنطن، نظيره الأميركي مايك بومبيو ونائب الرئيس مايك بنس لتفادي العقوبات التجارية.
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