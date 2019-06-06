بومبيو قلق جراء الانقسامات بصفوف المعارضة الفنزويلية

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واشنطن: عبّر وزير الخارجيّة الأميركي مايك بومبيو عن قلقه مؤخرا حيال الانقسامات بصفوف المعارضة الفنزويلية والتي قد تصب بنظره بمصلحة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وفق ما ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأربعاء.

وقال بومبيو خلال اجتماع مغلق الأسبوع الماضي بنيويورك إنّ "الإبقاء على المعارضة موحّدة، يبدو أمرا بمنتهى الصعوبة" بحسب تسجيل حصلت عليه الصحيفة.

وأعلن رئيس الجمعيّة الوطنيّة الفنزويليّة خوان غوايدو نفسه في كانون الثاني/يناير رئيساً بالوكالة للبلاد، وأيّدته بذلك نحو 50 دولة بينها الولايات المتحدة. وتقول المعارضة إنّ الانتخابات الرئاسيّة التي جرت في أيار/مايو 2018 وسمحت لمادورو بالبقاء في السُلطة، مزوّرة.

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وتابع بومبيو "ما إن يرحل مادورو، فإنّ الجميع سيرفعون أياديهم ويقولون +اختاروني أنا، أنا الرئيس القادم لفنزويلا+". وأضاف "سيكون هناك أكثر من 40 شخصًا يدّعون أنهم خليفة مادورو".

وبحسب وزير الخارجيّة الأميركي، فإنّ هذه الانقسامات بصفوف المعارضة تفسّر السبب وراء فشل المحاولة الانقلابيّة التي قادها غوايدو في 30 نيسان/أبريل المنصرم.

وردّ الرجُل الثاني في النظام الفنزويلي ديوسدادو كابيلو بوقت لاحق على بومبيو، قائلاً "إذا كُنتَ لم تنجح بتوحيد المعارضة الفنزويليّة منذ كُنتَ مديرًا لوكالة الاستخبارات المركزيّة الأميركيّة، ومع كلّ ما امتلكت من قوّة، فإنّك يجب أن تقوم بالتشكيك في نفسِك، لأنك تُبرهن أنّك عاجزٌ بدرجة كبيرة".