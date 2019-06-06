"معركة" جديدة لحزب الله... في ألمانيا هذه المرة

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"الخليج 365" من نيويورك: يواجه حزب الله مشكلة أخرى في أوروبا، وهذه في المرة في ألمانيا، وذلك بعد مرور أشهر قليلة على اعلان الحكومة البريطانية حظر أنشطته على أراضيها، وتصنيفه كمنظمة إرهابية.

وسيناقش مجلس النواب الألماني (البوندستاغ)، اليوم الخميس، مشروع قانون قدمه أعضاء في حزب البديل من أجل ألمانيا، ينص على حظر أنشطة حزب الله.

ارتفاع عدد انصاره

وكانت تقارير استخباراتية ألمانية أشارت مؤخرًا إلى ارتفاع عدد أنصار حزب الله من تسعمئة وخمسين عام 2017، إلى الف وخمسين في العام الماضي.

تمويل الإرهاب

وأشار سكرتير حزب البديل، بيرند باومان "إلى ان حزب الله ينتهك قانون المنظمات غير الحكومية في ألمانيا، ويمول الإرهاب من خلال صفقات المخدرات والأسلحة، ويحارب من أجل تدمير اليهود وإسرائيل، وهو ما يمكن ملاحظته يوم السبت الماضي في مسيرة يوم القدس في برلين"، متحدثا عن الشعارات التي رفعها المشاركون فيها، وقال، "هذا يجب أن يتوقف".

إحتفال بنصرالله

وعلى المنوال نفسه، نسج النائب عن الحزب الديمقراطي الحر، فرانك مولر روزنتريت، فكتب على حسابه على موقع تويتر يقول تعليقا على مسيرة يوم القدس، "يتظاهر الآلاف من أجل طرد اليهود من القدس، وتدمير اسرائيل. يتم الاحتفال بحزب الله ونصر الله. لأن ألمانيا لا تصنف حزب الله كمنظمة إرهابية، ويواصل جمع التبرعات. يجب ان ينتهي هذا الأمر".

لا للتمييز بين جناحيه

نائبة رئيس حزب البديل، بيتريكس فون ستورخ، التي صاغت مشروع قانون مناهض لحزب الله، طالبت بحظر أنشطة الحزب بشكل كامل، وقالت، "حزب الله منظمة إرهابية. تدّعي حكومة برلين أنه يجب التمييز بين الجناح السياسي لحزب الله والجناح الإرهابي، ولكن هذا لا يعني أي شيء لنا، ولا للناخبين ".

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وأضافت "إن المادة التاسعة من الدستور الألماني تحظر المنظمات التي تعارض التعايش السلمي بين الشعوب"، متابعة، "هدف حزب الله هو تدمير إسرائيل واليهود، ويجب ألا نقدم ملاذًا آمنًا لهم للاختباء في ألمانيا وتمويل كفاحهم المسلح في لبنان ضد إسرائيل من أرضنا".

تصنيف الاتحاد الاوروبي

وكان الإتحاد الأوروبي قد ادرج صيف عام 2013 الجناح العسكري لحزب الله على لائحة الإرهاب بموافقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد والبالغ عددها 28 دولة.

مسيرة القدس

كما حث أندرياس جيزل، أحد قياديي الحزب الديمقراطي الاجتماعي، إدارة المستشارة أنجيلا ميركل على النظر في فرض حظر على حزب الله، لافتا" إلى ان الإرادة السياسية للحظر موجودة، لكن يجب أن تؤيد المحاكم هذا الحظر"، واصفا مسيرة القدس بأنها واحدة من اكثر الفعاليات إثارة للاشمئزاز في برلين" ومؤكدا "انه لا يمكن التسامح مع معاداة السامية".

لكن طريق حزب البديل لن يكون مفروشا بالورود في مجلس النواب، وسيواجه مشروعه معارضة شرسة من التحالف الديمقراطي المسيحي، ومن أحزاب أخرى ترفض بشكل قاطع التعاون معه.

مناشدات سابقة

ويأتي مشروع القانون الذي سيناقشه البوندستاغ، بعد أيام على رفض مناشدة عاجلة تقدم بها المجلس المركزي ليهود ألمانيا تطالب بضرورة حظر أنشطة حزب الله، كما ان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، حث برلين أن تحذو حذو بريطانيا وتحظر حزب الله.

تعليق غرينيل

وكان السفير الأميركي، في ألمانيا، ريتشارد غرينيل قد شارك في مظاهرة مناوئة لمسيرة القدس، وكتب يقول "كان فريق عمله طلب منه ارتداء سترة مضادة للرصاص بسبب كراهيتهم - حزب الله - ودعمهم للارهاب"، وقال في تغريدة ثانية "إن السماح لأنصار حزب الله بتنظيم انفسهم بحرية يؤدي إلى عدم الاستقرار، والخوف. حزب الله يبحث عن المزيد من الأموال لتمويل المزيد من الإرهاب. يجب وقفهم".