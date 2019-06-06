أمريكا تستفز الصين بصفقة أسلحة ضخمة لتايوان

قالت أربعة مصادر مطلعة على المفاوضات أن الولايات المتحدة تسعى لبيع دبابات وأسلحة لتايوان قيمتها أكثر من ملياري دولار، وذلك في خطوة ستثير على الأرجح حنق الصين في وقت تتصاعد فيه الحرب التجارية بين في خطوة ستثير على الأرجح حنق الصين في وقت تتصاعد فيه الحرب التجارية بينأكبر اقتصادين في العالم. وأضافت المصادر أن مذكرة غير رسمية حول الصفقة المقترحة أُرسلت إلى الكونجرس الأمريكي وطلب الأربعة عدم نشر اسمائهم لأنهم غير مخولين للحديث عن الصفقة.

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