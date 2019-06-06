كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل اكتشاف العراق لغز 219 حريقا في المحاصيل الزراعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهرت صور لإحدى المزارع فى مدينة الموصل العراقية، قيام مجهولين بوضع "عدسة مكبرة" بين المحاصيل، فى محاولة لإشعال النيران فى المحاصيل الزراعية، وذلك حسب ما نقلته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، عن قناة "السومرية نيوز".

وأكد ناشطو مواقع التواصل الاجتماعى، أن "العدسة المكبرة تعكس أشعة الشمس وتحولها إلى شرارة ما يسبب اندلاع الحرائق فى المحاصيل"، وأضاف النشطاء أن "السبب فى ذلك، هو محاولة إبعاد الشبهات عن القائمين على حرق المحاصيل، وعدم رؤيتهم من قبل المزارعين أو القوات الأمنية".

من جهتها، أعلنت مديرية الدفاع المدنى العراقية، أن 219 حريقًا اندلعت فى المحاصيل الزراعية خلال 25 يومًا، من تاريخ 8 مايو الماضى وحتى يوم الأحد الماضى.