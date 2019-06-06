معتصمو أطول احتجاج في المغرب يؤدون صلاة العيد فوق جبل ألبان-صور

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أدت ساكنة “إميضر”، بإقليم تنغير، أمس الأربعاء، صلاة عيد الفطر، فوق جبل “ألبان” الذي يشهد أقدم وأطول اعتصام بالمغرب، وذلك منذ اندلاع الاحتجاجات بجماعة “اميضر” صيف 2011.
ونشرت حركة “على درب 96 إميضر” على صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، صورا تشهد مظاهر الاحتفال بعيد الفطر أو “إسوي” بالامازيغية، وذلك فوق جبل “ألبان”.
وقالت الحركة ذاتها، إن” عدالة قضيتهم هي التي جعلتهم يعتصمون طيلة هذه السنوات، ودفعتهم الى الاحتفال بالعيد وأداء الصلاة في المعتصم عوض الصلاة في مصلّيات الدواوير المختلفة”.
ويشار إلى أن ساكنة “اميضر” يخوضون منذ غشت من سنة 2011 اعتصاما مفتوحا بجبل “ألبان”، احتجاجا على ما وصفوه بـ “واقع التهميش والإقصاء” الذي تعيشه المنطقة التي يوجد على أرضها أكبر منجم للفضة في المغرب.
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