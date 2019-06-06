شكرا لقرائتكم بعد حديث عن وساطة يابانية.. إيران تعلق آمالا على آبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعرب مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن أمله في أن تخفض زيارة رئيس وزراء اليابان، شينزو آبي المرتقبة إلى العاصمة الإيرانية طهران من حدة التوتر في المنطقة على حد تعبيره.

ونقلت وكالة أنباء "تسنيم" الناطقة بالفارسية ما جاء في مقابلة أجراها عراقجي مع قناة إن إتش كي اليابانية الأربعاء، حيث قال "قد تتمكن اليابان من أن تجعل الأميركيين يدركون الظروف الراهنة"، معربا عن أمله في أن تؤدي زيارة شينزو آبي إلى طهران من حدة التوتر في المنطقة".

وأشارت القناة اليابانية إلى تصريحات مساعد وزير الخارجية الإيراني الذي قال إن "إيران لم تكن ترغب في أن يتدخل طرف ثالث كوسيط بين إيران وأميركا"، واعتبرت أقوال عراقجي بخصوص زيارة رئيس الوزراء الياباني بمثابة ترحيب طهران بالوساطة اليابانية بين طهران وواشنطن.

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إلى ذلك، أوضح عراقجي أن رئيس الوزراء الياباني سيلتقي في زيارته إلى إيران مع كبار المسؤولين الإيرانيين ومن ضمنهم المرشد الأعلى للنظام الإيراني علي خامنئي.

ومن المقرر أن يزور آبي إيران من 12 لغاية 14 شهر يونيو الجاري.

وتعد زيارة شينزو آبي ثاني زيارة يقوم بها رئيس وزراء ياباني إلى إيران منذ عام 1978 أي سنة قبل الثورة التي جاءت بالنظام الحالي في إيران إلى الحكم.

وكان رئيس الوزراء الياباني الأسبق تاكئو فوکودا، زار إيران قبل 41 عاماً.