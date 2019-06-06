لفتت مصادر سياسية "​الحياة​" إلى أن استخدام بعض قياديي "​التيار الوطني الحر​" لصور الوزير السابق اشراف ريفي والى جانبه الارهابي عبد الرحمن مبسوط جاء في سياق السجال الذي نشأ بعد كلام لوزير الخارجية ​جبران باسيل​ قبل أسبوعين عن أن السنية السياسية في ​لبنان​ جاءت على جثة ​المارونية السياسية​ وأن تياره يعمل على استعادة ​حقوق المسيحيين​"، مشيرة الى أن "باسيل يوجه أيضا انتقادات متواصلة للمدير العام ل​قوى الأمن الداخلي​ ​اللواء عماد عثمان​، لسبب يتعلق ب​التعيينات​ في قوى الأمن الداخلي، وبإعطاء الأخير صلاحية الترخيص بحفر الآبار الإرتوازية، في المناطق، إذ أن باسيل يعتبرها من صلاحية وزارة الطاقة التي يتولاها "التيار الحر"، كما أن السجال تصاعد بعد اتهام وزير الدفاع الياس بوصعب بالتدخل لدى المحكمة العسكرية من أجل صدور الحكم المخفف في حق المقدم ​سوزان الحاج​ في التهمة الموجهة إليها بفبركة ملف التعامل مع إسرائيل في حق الممثل والفنان ​زياد عيتاني​ ما أدى إلى مضاعفات سياسية وحكومية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحياة: استخدام "التيار" لصور ريفي ومبسوط جاء بعد كلام باسيل عن السنية السياسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.