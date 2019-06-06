مقتل شخص واصابة 3 اثر انهيار تلفريك في أحد منتجعات سويسرا

شهد منتجع "إنغلبيرغ" السويسري الشهير حادثا مأساويا، إثر انقطاع كابل تعليق عربات التلفريك أثناء أعمال الصيانة، وأدى انقطاع الكابل إلى وفاة أحد العمال في مكان الحادث بسبب إصاباته البليغة. وتعرض عاملان آخران لإصابات خطيرة، وأصيب ثالث بجروح متوسطة الخطورة.
وتم إسعاف المصابين جميعا إلى المستشفى، ويحقق عناصر الشرطة الآن في ملابسات الحادث.
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