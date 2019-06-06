علوش: الاستفزازات التي تستهدف الطائفة السنيّة لا تساعد على التهدئة

رأى القيادي في "​تيار المستقبل​"، النائب السابق ​مصطفى علوش​، أن "العيد انكسر في ​طرابلس​"، مشيرا إلى أنه "لا مؤشرات لعودة الوضع الأمني في المدينة إلى ما كان عليه في السابق".

وعن ارتباط الأجواء السياسية المتوترة في الفترة الأخيرة بما حصل في طرابلس أو إمكانية انعكاسه سلبا على الأوضاع في ​لبنان​، قال علوش في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط": "لا شك في أن سجالات واستفزازات كتلك التي تستهدف بشكل خاص الطائفة السنيّة لا تساعد على التهدئة وخاصة تلك التي تصدر من قبل بعض المتطرفين من ​التيار الوطني الحر​، بل قد تعكس مزيدا من التوتّر والتشنّج وردود الفعل السلبية".