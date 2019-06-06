كيدانيان: رسم إشغال الفنادق لن يؤثر على عدد السياح والحجوزات مرتفعة

أكد وزير السياحة ​أفيديس كيدانيان​، أنه "العملية الإرهابية التي شهدتها ​مدينة طرابلس​، لن يكون لها تأثيرا سلبيا كبيرا على الوضع السياحي، وإن كان له بعض ​الآثار​"، لافتاً إلى أن "السياح الذين استقبلهم في ​مطار بيروت الدولي​ في اليومين الماضيين، الذين توافدوا من دول خليجية وعربية لم يعربوا عن أي هواجس أمنية، بل عن لهفة لتمضية الصيف في ​لبنان​".

وكشف كيدانيان، في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" أن "الحجوزات مرتفعة جداً منذ أول أيام ​عيد الفطر​ حتى منتصف الشهر الحالي، وهي تنخفض بعض الشيء في النصف الثاني من هذا الشهر لتعود وترتفع تدريجياً، وبشكل كبير، في شهري تموز وآب"، مبينا أن "رسم إشغال ​الفنادق​ citytax سيتكبده السائح وليس الفندق، وهو رسم متعارف عليه عالمياً، وسيذهب مباشرة لتغذية صندوق الترويج السياحي".

وشدد على أن "هذا الرسم لن يؤثر على عدد السياح أو يصيب القطاع السياحي بأي انعكاسات سلبية، إنما بالعكس سيزيد المداخيل التي ستسمح برفع موازنة ​وزارة السياحة​ التي ستستثمر الأموال الإضافية في عملية الترويج السياحي"، مشيرا الى أنه "وحده رسم المغادرة قد يكون له تأثير مباشر ولكن ليس كبيراً، باعتبار أنه تم رفعه نحو 15 دولاراً على المسافرين على الدرجة السياحية".

وطمأن كيدانيان إلى أن الحجوزات حتى الساعة جيدة جداً توحي بأن الموسم سيكون ممتازاً، لافتاً إلى أن انتقاله إلى المطار ابتداء من يوم الثلاثاء هدفه متابعة كل الأمور عن كثب.