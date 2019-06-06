علمت "​الحياة​" أن "حملات وزراء ونواب من "التيار الحر" باعتداء ​طرابلس​ كانت موضوع مراجعة من قبل ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ بعد دعوات علنية له من أجل التدخل لوقف تمادي وزراء "التيار الحر"، وأنه لم يأخذ باقتراح قدمه وزير الدفاع ​الياس بوصعب​ خلال الاجتماع الأمني الذي ترأسه أول من أمس حول عملية طرابلس الإرهابية، ومراجعة التحقيقات التي أجريت مع الإرهابي عبد الرحمن مبسوط".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "الحياة": عون لم يأخذ باقتراح بو صعب حول مراجعة التحقيقات مع مبسوط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.