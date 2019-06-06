السلطات الألمانية أوقفت دبلوماسيَين منغوليين بحوزتهما 70 كلغ من الهيروين

كشفت الجمارك الألمانية، أنّ "موظّفيها أوقفوا سيارة تحمل أرقامًا دبلوماسية دخلت أراضي البلاد قادمة من جمهورية ​التشيك​ وتقلّ مواطنَين منغوليَين".

وأوضحت في بيان، أنّ "هذين الشخصين أظهرا وثائقهما الدبلوماسية واعترضا على تفتيش سيارتهما، مشيرين إلى صفتهما الدبلوماسية. وبعد ذلك اتّصل ​موظفو الجمارك​ ب​وزارة الخارجية الألمانية​ الّتي أبلغتهم بأنّ الرجلين وسيارتهما لم يعتمدا في ​ألمانيا​، وبالتالي فإنّهما لا يحظيات بالحصانة الدبلوماسية".

وبيّنت أنّ "موظفي الجمارك عثروا في سيارتهما على حقيبتين وبهما 140 لفافة تضمّ كلّ منهما 500 غرام من مادة الهيروين"، مركّزةً على أنّ "قيمة المخدر المعثور عليه تُقدّر بنحو 3 ملايين يورو". ولفتت إلى أنّ "الرجلين احتُجزا على الفور، وصودرت سيارتهما مع اللفافات، وأصدرت محكمة بمدينة دريسدن الألمانية، مذكرة اعتقال بحقّهما، وتحقّق خدمة الجمارك و​النيابة العامة​ في دريسدن في ملابسات القضية".