الصحة السودانية: عدد قتلى أحداث بالخرطوم لم يتجاوز الـ46 قتيلا

أكد وكيل وزارة الصحة ​السودان​ية الدكتور سليمان عبد الجبار، أن عدد قتلى أحداث ضحايا فض اعتصام القيادة العامة يوم الاثنين الماضي لم يتجاوز 46 قتيلا.

هذا وأعلنت أمس اللجنة المركزية للأطباء في السودان أن عدد ضحايا فض اعتصام القيادة العامة بالقوة، يوم الاثنين الماضي ارتفع إلى أكثر من مائة قتيل، بعد أن تم انتشال 40 جثة من ​نهر النيل​ في ​الخرطوم​.

وفي ساعة مبكرة من صباح الإثنين، اقتحمت ​قوات الأمن السودانية​ ساحة الاعتصام في وسط الخرطوم، وقامت بفضه بالقوة، بحسب قوى المعارضة التي أعلنت عن مقتل 60 شخصا على الأقل خلال فض الاعتصام وما تلاه من أحداث بعدة مناطق، ولم تصدر السلطات القائمة إحصائية رسمية للضحايا.