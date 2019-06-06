قوات حفتر تسقط طائرة تركية مسيرة أثناء هبوطها في مدرج مطار معيتيقة

استهدف سلاح الجو الليبي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بقيادة المشير ​خليفة حفتر​، طائرة تركية مسيرة في أثناء هبوطها في مدرج مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة الليبية طرابلس. وأوضح المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابع للجيش الليبي أن "مقاتلاتنا الجوية قامت بملاحقة طائرة تركية مسيّرة قامت بالإغارة على قواتنا وأسقطها في أثناء هبوطها في المدرج الذي خرجت منه بقاعدة معيتيقة". وبدأت المواجهات العنيفة، التي تشهدها الضواحي الجنوبية والشرقية للعاصمة طرابلس بين قوات تابعة لحكومة الوفاق وأخرى تابعة للقيادة العامة منذ أكثر من شهر، مخلفة 376 قتيلا على الأقل و1822 مصابا، حسب ​منظمة الصحة العالمية​، فيما تقدر ​المنظمة الدولية للهجرة​ أعداد ​النازحين​ بنحو 38 ألفا و900، مشيرة إلى أن أكثر المدنيين يفرون من منازلهم.

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