"واس": اردوغان اتصل بالملك سلمان وهنأه بحلول عيد الفطر

ذكرت "وكالة الأنباء ​السعودية​- واس" أنّ "ملك السعودية ​سلمان بن عبدالعزيز آل سعود​ تلقّى اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​، هنأه خلاله بحلول ​عيد الفطر​ المبارك". وأعرب الملك سلمان، عن شكره لاردوغان على التهنئة، سائلًا الله أن "يعيد هذه المناسبة على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير والبركات".

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