الخارجية الأميركية تدين الهجمات الأخيرة على المحتجّين في السودان

دانت وزاة ​الخارجية الأميركية​ في بيان "الهجمات الاخيرة على المحتجين في ​السودان​"، مؤكدة رغبة ​واشنطن​ في "عملية انتقال تقودها ​حكومة​ مدنية بهدف إجراء ​انتخابات​ في موعد مناسب".

ودعت ​الجيش​ إلى "نبذ ​العنف​" بعد حملة قمع أودت بحياة أكثر من 100 شخص منذ الإثنين.