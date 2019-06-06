الخارجية الأميركية تدين الهجمات الأخيرة على المحتجّين في السودان

دانت وزاة الخارجية الأميركية في بيان "الهجمات الاخيرة على المحتجين في السودان"، مؤكدة رغبة واشنطن في "عملية انتقال تقودها حكومة مدنية بهدف إجراء انتخابات في موعد مناسب".
ودعت الجيش إلى "نبذ العنف" بعد حملة قمع أودت بحياة أكثر من 100 شخص منذ الإثنين.
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