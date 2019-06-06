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سلاح الجو الليبي يسقط طائرة تركية أثناء هبوطها في مطار معيتيقة الدولي

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أفادت وكالة الأنباء الليبية بأن مقاتلات سلاح الجو الليبي لاحقت طائرة تركية مسيّرة قامت بالإغارة على قوات الجيش الليبي وأسقطتها أثناء هبوطها في المدرج الذي خرجت منه بقاعدة معيتيقة  وتحديدا بالقرب من الدشم العسكرية.

وكان الجيش الوطني الليبي أعلن، السبت الماضي، عن إصابة

طائرة تركية بدون طيار "درون" فوق مدينة غريان، التي تبعد 80 كيلومترا جنوبي العاصمة طرابلس، بعد استهدافها عدد من الأحياء السكنية بشكل عشوائي.

ويتهم الجيش الليبي الجانب التركي بالتدخل بالأزمة الليبية من خلال دعم

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الميليشيات المسلحة.

ونشر الجيش الليبي مقطعا مصورا يظهر ضباطا أتراكا يدربون أفرادا من ميليشيات طرابلس على كيفية استخدام الآليات التي وصلت من تركيا عبر ميناء طرابلس.

ووفقا للجيش، وصل عدد من ضباط الجيش التركي إلى طرابلس لتكوين غرفة عمليات عسكرية لتدريب الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية القادمة من خارج ليبيا، عبر تركيا، على المدرعات والأسلحة المهربة من أنقرة.

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