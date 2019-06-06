كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مطار معيتيقة الليبي يعلن تعرض مدرجه لقصف جوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مطار معيتيقة الدولي في العاصمة الليبية طرابلس، أن مدرج مطار معيتيقة الدولى قد استهدف بغارة جوية بطائرة حربية منذ قليل، وذلك حسب ما نشرته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، اليوم الخميس.

وقالت إدارة مطار معيتيقة الدولى، عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، إن مدرج الإقلاع فى مطار معيتيقة الدولى تعرض منذ قليل لقصف بطائرة حربية، فيما لم يعلن عن الجهة المنفذة للهجوم.