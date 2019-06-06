شاطئ “راس الرمل” وجهة العرايشيين لقضاء أوقات ممتعة -فيديو

فيديو: يونس الميموني
يقصد العديد من سكان مدينة العرائش شاطئ “رأس الرمل”، في رمضان من أجل الإفطار، وقضاء بعض الأوقات رفقة عائلاتهم وأصدقائهم.
ولا تخلوا موائد رمضان في العرائش من الأسماك التي تعتبر من بين المكونات الأساسية في وجبة الإفطار، إذ لا يمكن الإستغناء عليها من طرف الساكنة، حيث يختار العديد منهم شوائها على الشاطىء.
وبحسب تصريح عدد من السكلن فإن عادات وتقاليد الإفطار على الشاطىء، ليست بالقديمة، إذ ظهرت في الأعوام القليلة الماضية، عندما بدأت بعض العائلات بالتوافد على هذه المناطق.
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