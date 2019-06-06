“أمزازي” و”العلمي” و”اطريشة” يوقعون مذكرة لدعم التكوين في صيانة الطائرات

بهدف دعم حكامة المعهد المتخصص في مهن الطيران ولوجستيك المطارات، وتعزيز التكوين في صيانة وإصلاح الطائرات، تم صباح اليوم الثلاثاء، التوقيع على مذكرة تفاهم بين الدولة ومجموعة الصناعات المغربية للطيران والفضاء.

ويهدف المشروع إلى “إقامة شراكة بين مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، ومجموعة الصناعات المغربية للطيران والفضاء، من خلال إحداث شركة مشتركة لتدبير المعهد المتخصص في مهن الطيران ولوجستيك المطارات”.

وقال مولاي احفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، “هذه الشراكة تستهدف جعل مهنيي قطاع الطيران في مركز تدبير المعهد، مع نموذج حكامة يستجيب لتوجهات خارطة الطريق الجديدة للتكوين المهني”.

وأضاف، “ستسمح الشراكة بضمان ملاءمة مُثلَى بين التكوين واحتياجات الشغل في مجال صيانة الطائرات، والاستجابة بالتالي للاحتياجات على مستوى كفاءات هذه المنظومة”.

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وتأتي الاتفاقية، بحسب الوزارة، “استجابةً لاحتياجات المقاولات من حيث تخصص الإدارة الوسطى، وتعزيزاً لسلسة كفاءات قطاع الطيران”.

وقالت الوزارة: “إنه يُرتقب، على مستوى معهد مهن الطيران، إحداث بنية خاصة بالإدارة الوسطى لتكوين الأطر الوسيطة في الكفاءات الأفقية الخاصة بصناعة الطيران”.

ووقع المذكرة كل من وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، والمديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، لبنى طريشة، ورئيس مجموعة الصناعات المغربية للطيران والفضاء، كريم الشيخ، والرئيس الشرفي للمجموعة بنبراهيم الأندلسي.