في يوم العيد.. مغاربة يجابهون الموت على قارب معطوب في السواحل الليبية

لا زالت الهجرة السرية تغري المغاربة بركوب أخطارها، حيث اختار العشرات من المغاربة، في يوم العيد، مجابهة الموت وهم على متن قوارب الهجرة السرية، انطلاقا من ليبيا، التي تعيش تحت الحرب منذ أشهر.

وفي ذات السياق، كشفت القوات البحرية الليبية، أنها تدخلت في يوم العيد في ليبيا، أمس الثلاثاء، وتمكنت بعد وصولها لمنطقة الهدف من إنقاذ قارب مطاطي معطوب تتسرب المياه إلى داخله على متنه، ويضم 45 مهاجر غير شرعي.

وتقول البحرية الليبية، أن جل ركاب القارب المعطوب في مياه المتوسط، مغاربة بينهم مصري واحد، وتضم مجموعتهم 44 رجلا وامرأة واحدة.

وأوضحت البحرية الليبية، أنه تم نقل المهاجرينغير الشرعيين مساء أمس الثلاثاء إلى قاعدة طرابلس البحرية، وإنزالهم في نقطة الإنزال لحرس السواحل، وبعد تقديم المساعدة الانسانية والطبيه لهم تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية مركز إيواء تاجوراء.

يشار إلى أن الأراضي الليبية تعيش على وقع الحرب منذ أشهر، وسط تهديدات أمنية تحيط المهاجرين غيرا لشرعيين المحتجزين في مقرات جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الليبي، ما دفع حكومة الوفاق الليبي في أكثر من مرة لاتخاذ إجراءات إخلاء بعض مراكز إيواء المهاجرين، لإنقاذهم من القصف.