نعمان لحلو: المغرب أمة

قال الموسيقار المغربي، نعمان لحو، إن المغرب، ليس دولة فقط، وإنما أمة، وذلك لما يزهر به من تنوع في الجانب الحضاري.

وتحدث نعمان لحلو أثناء حلوله ضيفا على برنامج “رمضان معانا” على قناة ميدي 1، مؤخرا، عن التجارب التي يعيشها أثناء تحضيراته أعمال عن المدن المغربية.

وأضاف لحلو :”كلما زرت المغرب تيقنت أننا لسنا دولة بل إننا أمة بحضراتها وناسها، وبجغرافيتها، و بمطبخها، وهذا يساعد على إبداع الأعمال الفنية”.

وأفصح لحلو أنه عاش مدة 6 أشهر مع سكان زاكورة، قبل تصويره فيديو كليب عن المدينة، وحضر معهم لتقاليدهم، وأعراسهم، وأشياء بعيدة عن الرسميات، ليزيد يقينه أن المغرب لا يشبه باقي البلدان، كونه أمة.

يذكر أن الفنان نعمان لحلو، من الفنانين المغاربة الذين يحملون رسالة على عاتقهم، ويعملون فنيا وفق خطة محددة الأهداف، فهو يحاول تسخير فنه لتسليط الضوء على المدن المغربية، والتغني بحضراتها.