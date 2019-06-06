أمريكا تدعو لاستئناف الحوار بين الأطراف السودانية

دعت الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس، لاستئناف المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير في السودان، بهدف انتقال السلطة إلى حكومة مدنية.

ورحبت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، بالبيانات الصادرة عن السعودية والإمارات ومصر والاتحاد الأفريقي التي تدعو إلى ضبط النفس واستئناف الحوار بين الأطراف السودانية.

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كانت متحدثة باسم الأمم المتحدة قالت، الأربعاء، إن المنظمة الدولية بصدد سحب بعض موظفيها بصورة مؤقتة من السودان.

وتفاقمت الأوضاع في السودان هذا الأسبوع بعد أعمال عنف صاحبت عملية أمنية نفذتها قوة مشتركة من القوات المسلحة والدعم السريع وجهاز الأمن والمخابرات وقوات الشرطة السودانية، لتنظيف بعض المواقع المتاخمة لشارع النيل بمنطقة كولمبيا.

وشكّل النائب العام في السودان الوليد سيد أحمد محمود، الإثنين، لجنة للتحقيق في هذه الأحداث، كما كشف المجلس العسكري الانتقالي الحاكم بالسودان ملابسات العملية الأمنية بمنطقة كولمبيا التي استهدفت بؤرة "خطرة".

وأعرب المجلس، في بيان، عن أسفه لما آلت إليه الأوضاع في الخرطوم، جراء محاولة بعض المطلوبين أمنياً اختراق الاعتصام عند مقر القيادة.