بوتين: سنستمر في التعاون مع الشركاء الصينيين لتخفيف التوترات الدولية

كشفت وكالة سبوتنيك، عن إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن مواقف روسيا والصين بشأن التسوية في شبه الجزيرة الكورية متطابقة ولا يوجد بديل عن الحل السلمي.

وقال الرئيس الروسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقب لقائه بنظيره الصيني شي جين بينغ: "أود أن أؤكد أن بلدينا لديهما تقييمات متطابقة للوضع حول شبه الجزيرة الكورية، ويجري تنفيذ خريطة طريق للتسوية المشتركة".

وأضاف أنه لا يوجد بديل للحل الدبلوماسي السلمي لمشاكل المنطقة، بما في ذلك النووية.

وأردف الرئيس الروسي، قائلا: "سنستمر في التعاون مع الشركاء الصينيين لتخفيف التوترات في شبه الجزيرة وتعزيز الأمن في شمال شرق آسيا بشكل عام. روسيا والصين تعملان لصالح التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة في سوريا. تؤيدان استقرار الوضع في فنزويلا".

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وأضاف بوتين، أن روسيا والصين ما زالتا ملتزمتين بتنفيذ خطة عمل شاملة مشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وقال: "ما زلنا ملتزمين بالتنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني". مشيرا إلى أنه خلال المحادثات، جرى تأكيد النية لزيادة التعاون داخل الأمم المتحدة، ومنظمة شنغهاي للتعاون، وبريكس وغيرها من البرامج الرائدة متعددة الأطراف.

ووصل الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إلى روسيا، اليوم الأربعاء، في زيارة رسمية، تستمر حتى 7 حزيران/يونيو الجاري، وفي 6 — ـ7 من الشهر الجاري ستتواصل زيارة شي جين بينغ إلى روسيا في مدينة سان بطرسبورغ، حيث سيشارك في أعمال المنتدى الاقتصادي الدولي.