شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: نتابع بقلق واهتمام بالغ تطورات الأحداث في السودان والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - «واس» (أبوظبي)قالت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم إنها تتابع بقلق و اهتمام بالغ تطورات الأحداث في جمهورية السودان الشقيقة.
وأفادت وزارة الخارجية و التعاون الدولي في بيان لها اليوم بثته وكالة الأنباء الإماراتية:«تأمل دولة الإمارات في تغليب منطق الحكمة و صوت العقل والحوار البناء لدى الأطراف السودانية كافة بما يحفظ أمن السودان و استقراره و يجنب شعبه العزيز كل مكروه ويصون مكتسباته ومقدراته و يضمن وحدته».
وأكدت دولة الإمارات أهمية استئناف الحوار بين القوى السودانية المختلفة لتحقيق آمال و تطلعات شعب السودان الشقيق، مشددة على موقفها الثابت الداعم للسودان و شعبه و كل ما يحقق أمنه واستقراره وازدهاره و يعود عليه بالخير، متمنية أن يتجاوز السودان سريعًا الظروف التي يمر بها.
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