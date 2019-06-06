شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثي ينهب 25 مليون ريال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الشميري (جدة)

داهمت مليشيا الحوثي أمس (الأربعاء) عددا من البنوك التجارية ومحلات الصرافة في العاصمة صنعاء، ونهبت أكثر من 25 مليون ريال يمني من أحد محلات الصرافة بزعم أنها ممنوعة من التداول.

وكشفت مصادر مصرفية لـ«الخليج 365»، أن المليشيات داهمت عددا من المصارف والمراكز التجارية بينهم مصرف الحضاري الذي نهبت من داخله مبلغ 25 مليون ريال يمني بحجة أنها عملات ممنوعة من التداول، مؤكدين أن المليشيات دفعت بعناصرها من «اللصوص» لسرقة أموال الناس مستغلة حالات الازدحام على الأسواق وتوافد عائلات المغتربين لاستلام حوالاتهم على محلات الصرافة والمراكز التجارية للتسوق.

ولفتت المصادر إلى أن مسلحي المليشيات يرفضون منح أصحاب المحلات التجارية سندات أو وثائق وسندات استلام تثبت مصادرتها للمبالغ المالية وإنما تكتفي بالتهديد والسطو المسلح على الأموال، واصفاً الحملات التي تنفذها المليشيات على المحلات بأنها عملية سرقة واضحة للتجار تحظى بمباركة من زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي.