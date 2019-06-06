شكرا لقرائتكم خبر عن الانقلاب يحيل أعياد اليمنيين إلى مآتم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الشميري (جدة) أحالت مليشيات الحوثي الإرهابية فرحة العيد في تعز والضالع وصنعاء إلى مآتم وسرادق عزاء عند عدد من الأسر، إذ اغتال مسلحون أمس (الأربعاء) الطفل عمرو يعقوب (13 عاما) قنصاً في حارة المفتش بمنطقة عصيفرة شمال تعز، في ثاني جريمة خلال أيام العيد. وقال أطباء يمنيون لـ«الخليج 365» إن رصاصة القناص اخترقت جسد الطفل عندما كان يحتفل بالعيد مع رفاقه في الحي وأردته قتيلا، وأكدوا أن القناصة يستهدفون الأطفال والنساء بشكل مباشر. وقتل عمرو بعد ساعات من مقتل امرأة وطفل وإصابة 7 آخرين بينهم أطفال في استهداف مباشر لقرية مسفر الأقروض بمديرية المسراخ، لافتاً إلى أن المليشيات حولت العيد إلى مآتم، حيث كان الاستهداف قبيل صلاة العيد بدقائق. وفي محافظة الحديدة، قُتل مواطن وأصيب آخر أمس الأول في قصف حوثي استهدف قرى منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه. وأكد مصدر أن المليشيات المتمركزة في مزارع الحسينية استهدفت دراجة نارية كانت تقل شخصين ما أسفر عن مقتل السائق فيصل بشري، وإصابة مرافقه أثناء عودتهما من أداء صلاة العيد. من جهة أخرى، قتل 4 مدنيين أمس الأول برصاص مسلحين حوثيين في نقطة بيت مران بمديرية أرحب التابعة لمحافظة صنعاء. ووفقاً لمصادر قبلية فإن المليشيات صفت 3 إخوة وسائق شاحنة على خلفية رفضهم دفع مبالغ مالية باهظة بشكل غير قانوني.

أحالت مليشيات الحوثي الإرهابية فرحة العيد في تعز والضالع وصنعاء إلى مآتم وسرادق عزاء عند عدد من الأسر، إذ اغتال مسلحون أمس (الأربعاء) الطفل عمرو يعقوب (13 عاما) قنصاً في حارة المفتش بمنطقة عصيفرة شمال تعز، في ثاني جريمة خلال أيام العيد. وقال أطباء يمنيون لـ«الخليج 365» إن رصاصة القناص اخترقت جسد الطفل عندما كان يحتفل بالعيد مع رفاقه في الحي وأردته قتيلا، وأكدوا أن القناصة يستهدفون الأطفال والنساء بشكل مباشر. وقتل عمرو بعد ساعات من مقتل امرأة وطفل وإصابة 7 آخرين بينهم أطفال في استهداف مباشر لقرية مسفر الأقروض بمديرية المسراخ، لافتاً إلى أن المليشيات حولت العيد إلى مآتم، حيث كان الاستهداف قبيل صلاة العيد بدقائق. وفي محافظة الحديدة، قُتل مواطن وأصيب آخر أمس الأول في قصف حوثي استهدف قرى منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه. وأكد مصدر أن المليشيات المتمركزة في مزارع الحسينية استهدفت دراجة نارية كانت تقل شخصين ما أسفر عن مقتل السائق فيصل بشري، وإصابة مرافقه أثناء عودتهما من أداء صلاة العيد. من جهة أخرى، قتل 4 مدنيين أمس الأول برصاص مسلحين حوثيين في نقطة بيت مران بمديرية أرحب التابعة لمحافظة صنعاء. ووفقاً لمصادر قبلية فإن المليشيات صفت 3 إخوة وسائق شاحنة على خلفية رفضهم دفع مبالغ مالية باهظة بشكل غير قانوني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الانقلاب يحيل أعياد اليمنيين إلى مآتم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.