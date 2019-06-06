شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا والصين تعرقلان مجلس الأمن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (الخرطوم)

فشل مجلس الأمن الدولي (الثلاثاء) في إدانة قتل مدنيّين في السّودان، أو إصدار نداء دولي ملحّ لوقف فوري للعنف بسبب اعتراض الصين مدعومةً من روسيا، بحسب ما أعلن دبلوماسيّون.

ووزّعت بريطانيا وألمانيا خلال اجتماع مُغلق لمجلس الأمن بياناً يدعو المجلس العسكريّ والمتظاهرين إلى «مواصلة العمل معاً نحو حلّ توافقي للأزمة الحاليّة. غير أنّ الصّين اعترضت بشدّة على النصّ المقترح، فيما شدّدت روسيا على ضرورة أن ينتظر المجلس ردّاً من الاتّحاد الأفريقي».

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واعتبر نائب السّفير الروسي ديمتري بوليانسكي أنّ النصّ المقترح «غير متوازن»، مشدّداً على ضرورة «توخّي حذر شديد» حيال الوضع. وقال «لا نريد الترويج لبيانٍ غير متوازن. فذلك قد يُفسد الوضع».

وبعد فشل المجلس في الاتّفاق، قالت ثماني دول أوروبّية في بيان مشترك إنّها «تدين الهجمات العنيفة في السّودان من جانب أجهزة الأمن ضدّ المدنيّين».

وقالت كُلّ من بلجيكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وهولندا والسّويد إنّ «الإعلان الأحادي» الصّادر عن المجلس العسكري «بوَقف المفاوضات وتشكيل حكومة والدّعوة إلى إجراء انتخابات في غضون فترة زمنيّة قصيرة جداً، هو أمر يُثير قلقاً كبيراً». من جهتها، استدعت الأمم المتحدة موظفيها من السودان، بينما اشتكى كثير من سكّان العاصمة من أنّهم لم يتمكّنوا من الاتّصال بالإنترنت بعدما بدأت تظهر مشكلات في الشبكة منذ الإثنين. وشهدت حركة الملاحة الجوّية إلى الخرطوم اضطرابات، في وقت راقبت شركات الطيران التطوّرات على الأرض، وألغت العديد من الشركات رحلالتها إلى الخرطوم.