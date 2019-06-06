شكرا لقرائتكم الصحة السودانية تنفي مقتل 100.. وتؤكد "لا جثث بالنيل" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - نفت وزارة الصحة السودانية بشدة صحة أو دقة الأرقام التي يتم تداولها بشأن عدد قتلى أحداث يوم الإثنين الماضي، بحسب ما أكدت مصادر العربية.
وأكدت الوزارة مساء الأربعاء عدم وجود جثث ضحايا مدنيين في مياه النيل.
وكانت لجنة أطباء السودان" المرتبطة بالمعارضة، أعلنت الأربعاء، ارتفاع حصيلة القتلى في الأحداث التي شهدها ميدان الاعتصام في الخرطوم، الاثنين، إلى 100 قتيل.
وكانت الحصيلة السابقة تشير لوقوع 60 قتيلاً في إطلاق نار في محيط اعتصام القيادة العامة في الخرطوم.
وفي حين اتهمت قوى الحرية والتغيير المجلس العسكري بفض الاعتصام بالقوة عبر إطلاق النار، نفى المجلس الأمر، وأوضح حينها أنه لم يفض الاعتصام بالقوة، بل لاحق فارين من منطقة "كولومبيا" المجاورة لمكان الاعتصام، بعد أن دخلوا إلى مقر الاعتصام.
كما أعرب في بيان صدر فجر الثلاثاء، عن أسفه لسقوط ضحايا في أحداث ساحة الاعتصام بالخرطوم، ودعا النيابة العامة للتحقيق في الأحداث.
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